Você costuma realizar pagamentos no cartão de crédito ou débito por aproximação? É importante se prevenir de possíveis golpes envolvendo essa tecnologia. Funciona da seguinte maneira: o cliente aproxima a o cartão na máquina em uma distância de pelo menos dez centímetros, e o pagamento é feito, sem a exigência de senhas.

Apesar de ser uma forma de agilizar a compra, a escolha do pagamento por aproximação tem alguns riscos, segundo a polícia. O delegado Reinaldo Figueira explicou que a agilidade no pagamento facilita também a ação de suspeitos.

“É comum um certo tipo de crime até mesmo dentro do transporte coletivo. A pessoa tem um cartão com essa tecnologia e guarda o cartão na bolsa, os golpistas com maquinetas passam valores de R$ 50, R$ 100 até R$ 500. Eles passam com a maquineta próxima das bolsas. Com isso, aquele valor vai ser debitado, porque a tecnologia está ativada. Então muito cuidado quando você for guardar o cartão dentro da sua bolsa. É recomendado que você coloque o cartão, mas com outros cartões que não dispõem dessa tecnologia de aproximação, para evitar”, disse.

Ele alertou, ainda, sobre como se prevenir de ter o cartão clonado, com algumas dicas simples.

“Se você recebe sms ou ligações sobre o seu cartão, não clique. Não clique nesse sms, não atenda esse telefone. Pegue o seu cartão de crédito, olhe no verso dele e lá você vai encontrar o número de telefone de uma central. Você liga e obtém essas informações. Jamais atenda essas ligações que são feitas, jamais clique nesses sms’s que são enviados. Evite quando você fizer compras também no e-comerce, compras online e até mesmo aplicativos de entrega de comida, evite gravar os seus dados do cartão, os cybercriminosos se aproveitam disso”, ressaltou.

Caso você tenha sido vítima desse tipo de crime deve procurar a delegacia mais perto de você ou comparecer à Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, que fica na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital, para registrar um Boletim de Ocorrência.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar*

Com informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil

