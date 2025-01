“Eu saio daqui muito feliz, porque a cirurgia dela foi um sucesso”. A declaração é de Aline Dias, indígena da etnia Mura, que está com a filha de 2 anos e nove meses em recuperação, após passar por uma cirurgia cardíaca pediátrica, na Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes (FHCFM), unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). Referência em cardiologia, a unidade realizou, no ano passado, 919 cirurgias, sendo 563 cardíacas e 356 vasculares.

Em 2024, segundo a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, também foram realizados, na unidade, 4,5 mil procedimentos de hemodinâmica, em todas as especialidades. Do número total de cirurgias cardíacas realizadas, foram 403 procedimentos em adultos e 160 pediátricos. O hospital registrou, ainda, mais de 40 mil atendimentos ambulatoriais. A secretária da SES-AM destaca que o número de cirurgias realizadas em 2024, no Hospital Francisca Mendes, é resultado de um planejamento visando a ampliação dos atendimentos.

“Fizemos uma reorganização do processo de trabalho, do momento em que o paciente chega ao ambulatório do Francisca Mendes, é atendido pelo cardiologista, até o encaminhamento para o cirurgião cardíaco, se necessário, e a realização do procedimento. No próprio hospital, o paciente completa todo o circuito, com exames laboratoriais e de imagem, e com avaliação multiprofissional, incluindo nutricionista, fisioterapeuta e nefrologista”, explica Nayara Maksoud, informando que a unidade também atende pacientes de outros estados, por meio do programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

A diretora da FHCFM, Roberta Nascimento, pontua que o trabalho realizado pelas equipes da unidade resultou na redução do tempo de espera dos pacientes para realização dos procedimentos cardíacos e a orientação do governador Wilson Lima é avançar ainda mais. Roberta Nascimento informa ainda que, na parte de exames intervencionistas e nos procedimentos na hemodinâmica, a FHCFM conseguiu, em 2024, dar um salto, a partir da programação intensificada de realização de cateterismo e angioplastia.

Na última quarta-feira (22/01), o governador Wilson Lima entregou mais dois novos aparelhos para reforçar os procedimentos e diagnósticos de doenças do coração, no hospital: o de ressonância magnética cardíaca, que deve possibilitar a realização média de 150 exames por mês, e de hemodinâmica, que vai ampliar em 50% procedimentos cardiológicos como cateterismo e angioplastia.

Satisfação

Moradora do município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), a indígena Aline Dias descobriu que a filha, a pequena Allany Dias, tinha sopro cardíaco, aos cinco meses de idade. Desde então, a criança vem sendo acompanhada pelas equipes da FHCFM. Inicialmente, como explica Aline, a criança estava fazendo tratamento apenas com medicação, mas com a evolução da doença foi necessário que passar por um procedimento cirúrgico. No último dia 15 de janeiro, a menina foi operada e segue em recuperação na unidade.

“No início, a gente nunca quer aceitar que uma criança precisa fazer uma cirurgia, mas aí eu vim. Trouxe, porque vi que seria bom para ela e, graças a Deus, a cirurgia dela foi ótima, foi um sucesso, está sendo uma ótima recuperação. Os médicos aqui, graças a Deus, na UTI, foram bem atenciosos com ela, com a gente também”, declarou.

Cirurgias pediátricas e neonatais

De acordo com o médico George Butel, coordenador de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica da FHCFM, os procedimentos cardíacos direcionados ao público infantil iniciaram em 2016. Segundo elel, as equipes multidisciplinares foram treinadas em parceria com a Associação Beneficente Síria do Hospital do Coração (HCor), para a oferta do serviço. “Hoje, praticamente não temos mais filas de crianças aguardando por cirurgia cardíaca pediátrica no Estado”, disse.

O médico informou, também, que a unidade atende as urgências de crianças recém-nascidas nas maternidades da rede pública de saúde, com problemas cardíacos complexos e que necessitam realizar cirurgia imediatamente.

“É muito prazeroso poder ajudar esses pacientes, porque são crianças que nascem praticamente condenadas a morrer devido a sua cardiopatia. E a possibilidade que a gente tem de consertar um coração e de dar alegria novamente para essa família, de ver seu filho crescer e chegar à vida adulta, é muito prazeroso a gente poder mudar a história da vida de uma família”, conclui o profissional.