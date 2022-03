Avalie o post

Mavel Brendo dos Santos Moura está desaparecido desde o dia 27 de fevereiro

Iranduba – Mavel Brendo dos Santos Moura, de 25 anos, está desaparecido desde o dia 27 de fevereiro deste ano, do município de Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste de Manaus). No dia do desaparecimento, ele saiu por volta das 17h, de sua residência, situada na comunidade Grande Família, estrada Janauary, zona rural daquele município.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Mavel.

(Foto: Divulgação/PC-AM)

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado nesta segunda-feira (7), a comunicante Dilsa Maria Freitas dos Santos, 58, mãe do desaparecido, informou que Mavel Brendo saiu da casa onde mora sem informar para onde iria e, desde então, não retornou. Populares relataram ter avistado ele nas proximidades da rodovia Carlos Braga, em Iranduba.

O delegado Raul Augusto Neto, titular da 31ª DIP, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Mavel, que entre em contato pelo número (92) 98125-8641, o disque-denúncia da unidade policial, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

