Borba – Um homem identificado apenas como Pedro morreu com uma facada no pescoço após uma briga por volta das 3h deste domingo, no município de Borba (a 151 quilômetros ao sul de Manaus).

Segundo informações, a policia militar recebeu denúncia do Hospital Vó Mundoca onde três homens deram entrada no hospital vítimas de arma branca. Pedro morreu no hospital com uma perfuração no pescoço. Não foi possível entrar em contato com os familiares da vítima.

A segunda vítima identificada como Jeremias Jones de Oliveira Ferreira, 24, foi atingida no olho direito mas foi medicado. Ana Cristina Nascimento Sá, 18, namorada de uma das vítimas, informou que o grupo estava bebendo em um posto de combustível próximo ao Distrito Integrado de Polícia do município, quando Julio Cesar dos Santos, 20, chegou, criou confusão e iniciou a briga entre eles.

Julio Cesar desferiu os golpes nas duas vítimas e também foi lesionado com uma lesão na cabeça, uma perfuração na barriga, uma perfuração no pulso esquerdo e uma perfuração no joelho esquerdo. Os policiais conversaram com o acusado que confessou ter lesionado as duas vítimas com a faca assim como também recebeu golpes.

O acusado de homicídio e tentativa de homicídio foi liberado pelo hospital, após atendimento médico, e encaminhado ao 74° DIP para providências cabíveis.

