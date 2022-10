Um homem, de identidade não revelada, morreu na madrugada desta quinta-feira (06), após trocar tiros com policiais militares da Ronda Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). Ele chegou a ser levado para uma unidade hospitalar, mas acabou morrendo no local.

De acordo com os policiais, a ação ocorreu no beco da Bomba, no bairro Educandos, zona Sul de Manaus, onde os militares foram atender um chamado e quando chegaram ao local foram recebidos com tiros de arma de fogo. Não há registro de policiais feridos na ação.

Os policiais disseram, ainda, que receberam uma denúncia anônima informando que no local estava ocorrendo uma guerra do tráfico de drogas. Segundo o relato, ao chegarem no beco, o homem atirou nos policiais que reagiram e acabaram acertando o desconhecido com um tiro.

Ele foi socorrido para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.

