Avalie o post

A semana será recheada de estreias nos cinemas e nos streamings para o público. Nas telonas, o destaque fica com Amsterdam, thriller de comédia com um elenco de peso, formado por Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Timothy Olyphant, Zoe Saldaña, Rami Malek e Robert De Niro.

Amsterdam apresenta o médico Burt Berendsen (Christian Bale) e o advogado Harold Woodman (John David Washington), que trabalham em seus respectivos escritórios na cidade de Nova York no período de 1933.

Berendsen e Woodman têm anos de uma amizade incondicional, marcados por experiências extremamente difíceis que lhes forjaram uma atitude conjunta de enfrentar com força e vontade qualquer circunstância.

Diariamente, eles ajudam pessoas em perigo, especialmente aqueles que caíram em desgraça ou têm pouco dinheiro.

Nos streaming, o destaque fica com O Telefone do Sr. Harringan, dirigido e roteirizado por John Lee Hancock, com parceria do escritor Stephen King na produção.

O longa-metragem é uma adaptação do mais recente compilado de contos If It Bleeds do famoso autor de livros.

Veja outras opções nos cinemas e nos streamings:

Cinemas

Morte Morte Morte

Quando um grupo de jovens planeja uma festa durante um furacão em uma mansão numa ilha remota, a celebração se torna mortal quando um assassino começa a eliminá-los, um por um.

Mais que Amigos

Um curador de um museu de Nova York é contratado para escrever uma comédia romântica sobre um casal gay. Ao longo do caminho, ele conhece um advogado machista.

Pássaro Branco – Uma História de Extraordinário

A história sobre a infância de sua avó – sua vida antes da guerra, como tudo mudou quando os nazistas ocuparam a França – provocará uma transformação em Julian. É a sua evolução, com a ajuda da história de sua avó, que mostrará o poder que a gentileza tem em mudar corações, construir laços e até mesmo salvar vidas.

Enquanto Estamos Aqui

Duas vidas se cruzam em Nova York: a de Lamis, uma libanesa que acaba de se mudar para a cidade, e a do brasileiro Wilson, que já vive lá há 10 anos.

Streamings

Netflix

O Telefone do Sr. Harrigan

Craig é um garoto do interior que faz uma amizade improvável com o Sr. Harrigan, um bilionário idoso e recluso. O vínculo entre os dois nasce da paixão em comum que os dois têm por livros. Após a morte do Sr. Harrigan, Craig se surpreende com a possibilidade de se comunicar com o amigo por um iPhone que foi enterrado com ele. Esta história sobrenatural de amadurecimento mostra que algumas ligações jamais são perdidas.

Uma Garota de Muita Sorte

Uma Garota de Muita Sorte conta a história de Ani FaNelli, uma mulher de língua afiada que parece ter tudo: um cargo cobiçado em uma revista, um guarda-roupa incrível e um casamento dos sonhos à vista. Um dia, ela é convidada para participar de um documentário policial sobre um incidente chocante que aconteceu na adolescência e acaba tendo que enfrentar uma verdade que ameaça acabar com essa perfeição toda.

O Time da Redenção

Com imagens e conteúdo de bastidores olímpicos inéditos, O Time da Redenção conta a jornada rumo ao ouro do time de basquete masculino dos EUA nas Olimpíadas de Pequim em 2008 após o fiasco nos jogos anteriores, em Atenas. O documentário mostra um retrato fascinante da formação da equipe e traz depoimentos esclarecedores de atletas e técnicos, como Dwyane Wade, LeBron James e Mike Krzyzewski, relatando como o time da redenção estabeleceu um novo padrão para o basquete americano.

Paramount+

Monster High: O Filme

Clawdeen Wolf chega a Monster High com um segredo sombrio. Somente com a ajuda das amigas, Draculaura e Frankie Stein, ela pode aceitar seu coração de monstro e salvar a escola da destruição completa.

Disney+

Lobisomem na Noite

O especial de Halloween da Marvel apresenta Jack Russel, um lobisomem que vai até o Templo Bloodstone confrontar caçadores de monstro

O post Cinema e streaming para curtir neste fim de semana apareceu primeiro em Portal Você Online.