O jovem estava caminhando na via pública quando foi surpreendido por dois homens a pé, que atiraram contra ele

Manaus – Joel Oliveira Basílio, 22, foi baleado com dois tiros na cabeça na tarde deste domingo (2), na Rua 55, bairro Mutirão, zona norte de Manaus.

Foto: Divulgação

Segundo informações repassadas à polícia militar, o jovem estava caminhando na via pública quando foi surpreendido por dois homens a pé, que atiraram contra ele.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital e pronto-socorro Platão Araújo, onde passa por cirugia.

Familiares relataram que o jovem passou o natal em um sítio e voltou para a capital na última sexta-feira (28). A área em que o o jovem foi baleado é considerada vermelha pelo intenso tráfico de drogas.

Joel tem passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. Ele está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

Policias militares da 27 Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram até o local, mas o jovem já havia sido socorrido. O caso será investigado.

