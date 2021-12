Avalie o post

Após denúncia anônima, o homem foi preso em frente de casa com armas de fogo, vendendo entorpecentes no bairro Nossa Senhora de Fátima

Manaus – Silvério Jhonata Bernardo, 32, foi preso na tarde desta terça-feira (28), com cinco armas de fogo e drogas. A prisão do criminoso aconteceu na Rua Monte das Oliveiras, bairro Nossa Senhora de Fátima, zona norte de Manaus.

Homem denunciado por venda de drogas é preso com armas de fogo e entorpecentes em Manaus (Foto: Divulgação)

O suspeito foi capturado depois que policias militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) receberam uma denúncia anônima, que relatava a venda de drogas.

Quando a equipe chegou no local indicado, o suspeito estava na frente de casa com uma arma de fogo, vendendo entorpecentes. Outras armas de fogo foram encontradas dentro do local.

“Fomos até o local e conseguimos alcançá-lo e fizemos a abordagem. Logo foi identificado na arma de fogo e as drogas. Ele mostrou para gente o local onde ele guardava as outras armas e simulacros e conseguimos efetuar a prisão”, explicou o tenente Sullivan da Rocam.

Durante ação, foram apreendidas cinco armas de fogo, sendo duas armas falsas e uma de fabricação caseira, além de drogas. O material foi apreendido e apresentado na unidade policial.

O preso foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Segundo a equipe da Rocam, o criminoso não tinha passagem por nenhum crime, agora vai responder por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

