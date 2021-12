Avalie o post

Bombeiros emitiram alerta para moradores de quatro municípios sobre o risco de mais enchente

Bahia – O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia emitiu comunicado, na tarde desta terça-feira (28), sobre o aumento do fluxo das águas, com a abertura das comportas da barragem Machado Mineiro, no Rio Pardo, região de Águas Vermelhas, em Minas Gerais, vindo em direção à Bahia. Há risco iminente de enchentes nas cidades de Itambé, Canavieiras, Mascote e Cândido Sales.

Bombeiros emitiram alerta para moradores de quatro municípios sobre o risco de mais enchente (Foto: Reprodução / Record TV)

Esses municípios baianos já sofrem com as consequências da chuva dos últimos dias. O vídeo acima mostra o resultado dos estragos provocados pela chuva em Itambé, no Sul da Bahia.

“A orientação às prefeituras é para que a população deixe as áreas de risco e procure abrigo”, disse o comandante do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, Adson Marchesini.

Casas desabaram parcialmente com a força da enchente que inundou as ruas da cidade. A região já foi muito afetada pelas fortes chuvas. O rio Verruga transbordou e provocou um rastro de destruição por todos os lados. Cerca de 60 casas desmoronaram e outras centenas de habitações estão com sua estrutura totalmente comprometida.

Cerca de 600 famílias de Itambé foram afetadas. Elas vão receber da prefeitura de Itambé cestas básicas, vestimentas, cobertores, colchões e outros itens.

Veja vídeo:



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte