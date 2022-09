Melhor ator de 2022 em musicais, eleito pelo juri do Prêmio Bibi Ferreira, Jarbas Homem de Mello também foi chamado de “papai do ano”, na noite que destacou os artistas de teatro, nessa quarta-feira (21), em São Paulo.

Com o troféu em mãos, o artista agradeceu, no palco do Teatro Santander, a parceria com a mulher, Claudia Raia, em “Conserto Para Dois”. Grávida do primeiro filho do casal, a atriz acompanhou a entrega do troféu ao lado do marido. A dupla também levou o prêmio de Melhor Musical de 2022.

“A gravidez foi natural. Me emocionei, chorei muito. A gente já estava se preparando para isso”, falou ele, à IstoÉ.

Os dois chegaram a fazer um tratamento para inseminação artificial, segundo fontes próximas à família. Ainda de acordo com pessoas próximas ao casal, a atriz, de 55 anos, interrompeu a menopausa e voltou a menstruar. Por isso, teria conseguido engravidar “naturalmente nesse momento”.

“Passei por todos os sentimentos: pavor, pânico, amor, pavor de novo”, confidenciou ele.

“Sempre pensei em ser pai de menino”, revelou Jarbas, que admitiu não fazer mais planos sobre o sexo do bebê. “Os nomes podem ser Matteo ou Valentina, por exemplo. Só sei que vai nascer sapateando e cantando”, brincou Jarbas.

O que ficou claro para quem estava no evento foi a felicidade dos atores com a novidade. “Melhor presente”, disse a diva, com o troféu nas mãos, para a plateia. “Estou ótima”, finalizou a mamãe à reportagem.