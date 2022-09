A companhia aérea Azul começou a vender passagens para voo entre Manaus e Fort Lauderdale, na Flórida (EUA).

Os voos serão realizados três vezes na semana nos dois sentidos, a partir do dia 15 de dezembro. Com capacidade para transportar até 174 clientes, a aeronave A32neo fará o trajeto sem conexões.

“Este é um voo que nos deixa bastante contente, pois será uma ligação importante para retomada dos negócios e o fomento do lazer entre os dois países, além de descentralizar as operações da Azul e contribuir com o Turismo em todo o Brasil”, disse Vitor Silva, gerente de Planejamento de Malha da Azul.