Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina foram os estados que mais apresentaram aumento de diagnósticos graves.

Esses foram os locais com maior registro de casos severos da doença nos dados recentes.

A informação destaca o cenário em diferentes regiões do país.

Fonte: Jovem Pan

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