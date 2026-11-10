Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina foram os estados que mais apresentaram aumento de diagnósticos graves.
Esses foram os locais com maior registro de casos severos da doença nos dados recentes.
A informação destaca o cenário em diferentes regiões do país.
Fonte: Jovem Pan
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