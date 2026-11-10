Ei, galera! O streaming está pegando fogo hoje, 10 de novembro de 2026, com produções que vão do épico ao thriller mais tenso. Confira os 7 mais assistidos agora em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max!

A Odisseia (Filme) — Nota: 8.0/10. Acompanhe o rei grego Odisseu em sua perigosa jornada de 20 anos para voltar a Ítaca após a Guerra de Troia, enfrentando monstros e deuses enquanto sua esposa Penélope resiste em seu reino. Um espetáculo épico que vale cada minuto de maratonada!

Model Citizen (Filme) — Nota: 6.5/10. Com a memória apagada e o passado nebuloso, o ex-policial Steven Bay busca tratamento para sua amnésia enquanto trabalha em uma fazenda isolada. Mistério, tensão e reviravoltas fazem dele uma escolha animada para quem curte suspense.

Um Bom Advogado (Filme) — Nota: 7.2/10. Após o sucesso de As Mil Vidas de Bernard Tapie, o diretor Tristan Séguéla e o astro Laurent Lafitte voltam com esse suspense sobre um advogado que tem uma semana para salvar a carreira. Advogado bom é esse que prende do começo ao fim!

Coração Selvagem (Filme) — Nota: 7.3/10. Um ex-soldado ferido e seu cão de guerra aposentado lutam para sobreviver na região do Alasca e encontrar o caminho de volta para casa após um acidente aéreo na mata. Emoção e companheirismo animal que aquece o coração!

Jimmy Kimmel Live! (Série) — Nota: 5.3/10. O talk show hilário de Jimmy Kimmel traz entrevistas divertidas e sketches malucos que animam qualquer noite preguiçosa no streaming.

유일무이 로맨스 (Série) — Nota: 0.0/10. Uma série romântica única e cheia de surpresas que promete conquistar fãs de love stories leves e emocionantes.

Terra da Máfia (Série) — Nota: 8.6/10. O poder está em disputa quando duas famílias do crime se chocam numa batalha que ameaça derrubar impérios e arruinar vidas. No meio está Harry Da Souza, um “resolvedor de problemas” que sabe bem onde a lealdade está quando as forças opostas colidem. Thriller viciante que não dá trégua!

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