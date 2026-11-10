Em publicação, o atleta disse ter recebido ‘uma das notícias mais difíceis’ da vida e agradeceu apoio do clube e de Neymar.

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