A família real britânica tem fama de não tratar bem os novos integrantes da família, principalmente se forem mulheres. Segundo Christina Oxenberg, prima de Charles III, a família de Harry pratica “trotes infernais” com Mehgan Markle. A revelação foi feita ao The Post.

“Eles são duros, eles são duros com os estrangeiros”, disse ela. “Não é sobre a cor da sua pele, é sobre ser estrangeiro”, analisou ela.

Em 2021, Harry e Meghan abriram mão dos títulos reais e renunciaram às obrigações com a Coroa. Em entrevista à Oprah, o casal fez várias revelações, como as ideações suicidas que Mehgan passou a ter depois de ter entrado para família e como foi impedida de buscar ajuda profissional. Além disso, eles contaram que membros da realeza se preocuparam com o tom de pele que Archie, o filho mais velho, teria.