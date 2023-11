Os recursos são do Programa Asfalta Amazonas e vão beneficiar Humaitá, Boa Vista do Ramos, Novo Aripuanã e Apuí​.

O Governo do Estado vai investir aproximadamente R$ 57 milhões para recuperação do sistema viário de municípios do interior, através do Programa Asfalta Amazonas.

O programa é executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb).

De acordo com o secretário da Sedurb, engenheiro Marcellus Campêlo, os municípios a serem beneficiados, nessa primeira etapa, são Humaitá, Boa Vista do Ramos, Novo Aripuanã e Apuí.

Os serviços iniciarão por Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus), que vai receber investimentos de R$ 21,3 milhões.

O trabalho a ser realizado envolve terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e recuperação de meio fio e sarjetas. Alcança as principais ruas do município de Humaitá, beneficiando a população de 57.473 habitantes.

A previsão é de que as obras sejam concluídas em seis meses, segundo o coordenador executivo em exercício da UGPE, Leonardo Barbosa.

A área de intervenção tem 10,7 quilômetros e compreende as seguintes vias do município: avenida Brasil e ruas Monteiro Brasil, Jacó Aires, Pedro de Alcântara, senador Álvaro Botelho Maia, deputado Francisco Monteiro Neto, S3, São Francisco e Olaria.

“São ruas que vão ser recuperadas ou pavimentadas, algumas foram abertas, mas são estradas de chão, e a gente vai levar asfalto”, explica Leonardo Barbosa.

Balanço​

Desde o início da gestão do governador Wilson Lima, aproximadamente R$ 573 milhões já foram investidos pelo Programa Asfalta Amazonas, na capital e no interior.

Por meio de execução direta, foram R$ 63,1 milhões na recuperação de ruas de Manaus, chegando aos bairros Nova Esperança, Lírio do Vale, Colônia Antônio Aleixo, Novo Israel, Vila da Prata e Colônia Oliveira Machado, além da comunidade Coliseu I, no Jorge Teixeira.

Por meio de convênio com a Prefeitura de Manaus, foram repassados recursos no valor total de R$ 181,8 milhões, para asfaltar 312,4 quilômetros de vias urbanas da capital.

O protocolo de intenções foi assinado em 2021. O interior do Estado também foi beneficiado, por meio de convênio com as prefeituras de 23 municípios, com investimentos de R$ 328,1 milhões.

