Ao todo, 25 estruturas serão concedidas para prefeituras no interior do estado.

O Governo do Amazonas realizou, nesta segunda-feira (12), a cessão parcial de Terminais Flutuantes para atender às populações de Autazes e Maués, distantes respectivamente 113 e 276 quilômetros de Manaus.

Ao todo, estão sendo construídos 25 terminais para comunidades ribeirinhas, garantindo maior conforto e segurança para o transporte fluvial.

Seguindo determinação do governador Wilson Lima, o projeto está sendo desenvolvido pela Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

O titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima, acompanhado dos prefeitos de Autazes, Andreson Cavalcante, e de Maués, Junior Leite, assinaram o termo de cessão dos terminais e realizaram uma visita ao estaleiro Juruá, em Iranduba (a 27 quilômetros da capital), onde as estruturas estão em construção.

“É um terminal de passageiros e de carga com capacidade de 20 toneladas, com 168 m², iluminação, energia solar. Não vai precisar de rede elétrica, um terminal com luz de fundeio construído dentro das melhores técnicas”, afirmou o secretário.

A construção dos terminais tem um investimento de R$ 32,3 milhões e está gerando cerca de 838 empregos diretos e indiretos. Ao todo, 25 terminais serão entregues neste mês de setembro de 2022.

Comunidades beneficiadas

Os terminais flutuantes são estruturas que dão suporte ao transporte fluvial, trazendo maior segurança e conforto no tráfego de cargas, mercadorias e pessoas da embarcação ao ponto de descarga.

Para Maués, o prefeito Junior Leite antecipou que a estrutura será encaminhada à comunidade ribeirinha Bom Jesus do Canela, a maior do município.

Em Autazes, conforme antecipou o prefeito Andreson Cavalcante, o terminal flutuante será colocado na comunidade Novo Céu, auxiliando ribeirinhos, produtores rurais e todos os moradores que utilizam o transporte fluvial na região.

“Novo Céu é o maior distrito que nós temos em Autazes, além de ser uma região produtora de queijo, leite, seus derivados, e também uma região turística, sobretudo da pesca esportiva. Durante a quinta e o domingo, o fluxo de pessoas ali no embarque é muito grande”, concluiu o prefeito.

