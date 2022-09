Em busca de aumentar a representatividade feminina no esporte e nos jogos, a EA Sports anunciou nesta segunda-feira, 12, que o Fifa 23 teve a primeira narradora da história. Natália Lara, do grupo Globo, se junta a Gustavo Villani e Caio Ribeiro como parte do elenco de transmissão em português do Brasil.

Além disso, é um marco histórico para a indústria dos jogos. Ela será a primeira mulher da América Latina a ter sua voz inserida no Fifa. Na edição, Natália vai interagir com Villani como “plantonista de estúdio”, responsável por anunciar os resultados dos demais jogos simultâneos durante as partidas dos modos Carreira e Torneio.

Essa é a primeira experiência da narradora em um videogame. “Fazer parte do Fifa 23 é a realização de um sonho, de uma meta de vida e de carreira. É poder representar mulheres que são apaixonadas por games, por futebol e pelo Fifa. Sempre estivemos aqui jogando e, agora, a nossa voz também está presente”, comemorou.

Mas ela já está acostumada ao pioneirismo. Quando trabalhou na ESPN e no Grupo Disney, se tornou a primeira mulher a narrar jogos da NBA no Brasil, além de já ter feito transmissões da Libertadores Feminina, da Superliga de Vôlei, Campeonato Italiano, entre outros.

Além da inclusão de Natália no jogo, o Fifa 23 marca uma revolução para o futebol feminino virtual. Pela primeira vez, o jogo trará, a partir do seu lançamento, clubes de futebol feminino da França e da Inglaterra – além das seleções, que integram o rol de equipes desde o Fifa 16. “Para a Electronic Arts é uma grande honra receber Natália Lara na estrelada equipe brasileira do Fifa.

Com todo o seu talento como narradora e seus bordões irreverentes, Natália foi uma escolha natural e dá um toque muito especial às transmissões dos jogos”, diz Daniel Perassolli, líder da equipe de localização em português do Brasil na EA Madrid.

“Estamos muito felizes com o resultado final e mal podemos esperar para que jogadores e jogadoras saibam de todas as notícias das demais partidas do dia por sua voz inconfundível”. FIFA 23 é desenvolvido pela EA Vancouver e EA Romênia e estará disponível mundialmente para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 e Xbox One em 30 de setembro. O acesso antecipado para FIFA 23 Ultimate Edition começa em 27 de setembro de 2022.