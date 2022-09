Avalie o post

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) ingressou com uma Ação Cautelar pedindo a suspensão de qualquer pagamento referente à contratação do show do cantor Wesley Safadão por R$ 700 mil, no município de Novo Airão – a 192 km de Manaus pela rodovia AM-70.

A Ação foi protocolada na última quinta-feira (8), em caráter de urgência, pelo titular da Promotoria de Justiça de Novo Airão, João Ribeiro Guimarães Netto, e requer, também, a apresentação, no prazo de 48 horas, de toda a documentação referente à contratação do cantor, sob pena de multa diária no valor de R$ 5 mil reais.

O MPE levantou informações de que o Município teria camuflado os gastos, dividindo o pagamento de R$ 700 mil em 10 parcelas que já vinham sendo pagas pela Prefeitura.

“Oficiamos à prefeitura e eles não prestaram quaisquer informações. Sobre os eventuais pagamentos, soubemos por meio da mídia, mas não é algo confirmado. Por isso, solicitamos que cautelarmente o juiz suspenda qualquer pagamento que possa estar sendo feito ao cantor ou a seu representante”, informou o Promotor de Justiça João Ribeiro Guimarães Netto.

