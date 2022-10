As forças de segurança do Amazonas apreenderam, na manhã deste domingo (09/10), cerca de 350 quilos de drogas na zona rural de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus). O trabalho é resultado da Operação Hórus, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) em parceria com o Governo Federal.

Os entorpecentes apreendidos são maconha do tipo skunk e foram localizados após patrulhamento realizado pela Companhia de Operações Especiais (COE). A droga estava enterrada em uma área de mata e achada pelos agentes após rastreamento na região, conhecida por ser uma ilha.

De acordo com o comandante da COE, Ladislau Neto, a droga é oriunda da Colômbia, que utilizaria o rio Negro como rota fluvial para transportar os entorpecentes. Ele afirma que ninguém foi preso até o momento, mas as investigações continuarão para identificar suspeitos.

“A tropa fica permanentemente fazendo patrulhamento fluvial tanto no rio Negro como no Solimões. No dia 4 de outubro, apreendemos uma tonelada em apoio da Polícia Federal. Isso foi no Solimões, e como o rio Negro é uma rota, temos equipe levantando tanto na parte de inteligência como no patrulhamento”, explicou Neto, reforçando os trabalhos contra o narcotráfico executados pela Base Arpão.

“Essa droga veio da Colômbia e eles utilizam os rios, praticamente os 'furam', para desviar da Base Arpão. É um projeto do governo estadual fazer outra Base Arpão no rio Negro, que vai ser muito importante esse patrulhamento, essa fiscalização. Acredito que por isso essas apreensões vêm aumentando significativamente”, avaliou o comandante.

Os entorpecentes apreendidos em Novo Airão serão encaminhados para a Polícia Federal.

Operação Hórus

A ação faz parte da Operação Hórus, coordenada pela SSP-AM em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia).

A ação conta com o efetivo de todo o sistema de Segurança Pública e atua nas divisas, fronteiras e rodovias estaduais, além de atuar diretamente na Base Arpão, situada no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), e também na cidade de Tabatinga (a 1.108 quilômetros da capital), localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru, reprimindo a rota do tráfico.

Denúncias podem ser realizadas pelo número 181. Não há registro do telefone do denunciante. Outra forma de repassar informações é por meio do site www.ssp.am.gov.br.