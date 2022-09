Fechando a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, Goiás e Flamengo guardaram as emoções para os minutos finais no Hailé Pinheiro, na noite deste domingo (11). A equipe da casa saiu na frente com Diego, aos 34 do segundo tempo, mas o Rubro-Negro empatou cinco minutos depois, em um lance que foi marcada falta em campo, mas o VAR chamou o árbitro, que mudou a decisão e deu o gol de Matheus França.

Aos 41 minutos do segundo tempo, Arrascaeta cobrou escanteio, Léo Pereira dividiu no alto com o goleiro Tadeu, e Matheus França empurrou para o fundo da rede. O árbitro marcou a falta, mas, após a revisão do VAR, foi aconselhado a rever o lance no monitor. Depois da análise, confirmou o gol, o que gerou revolta dos esmeraldinos.

A partida foi marcada por homenagens ao maior dirigente da história do Goiás, Hailé Pinheiro, que morreu esta semana.

Com a igualdade, o Flamengo perde a vice-liderança e cai para a terceira colocação, com 45 pontos, voltando a ficar nove atrás do líder Palmeiras. Já o Goiás encerra sua série de três vitórias seguidas e continua em nono, com 36 pontos.

No próximo domingo (18), às 16h (horário de Brasília), o Flamengo faz o clássico com o Fluminense, no Maracanã. O Goiás, também no domingo (18), às 11h (horário de Brasília), vai a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino.

