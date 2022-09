O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) informa que entrou em contato com a concessionária Águas de Manaus para apurar as causas da falta d’água, de quinta (8) a domingo (11) em Manaus, e também junto às empresas de telefonia da cidade sobre os motivos da interrupção do serviço na tarde do último sábado (10).

Desde a última quinta-feira (8) que os manauaras sofrem com o desabastecimento de água na cidade devido um problema que surgiu surgiu na rede de distribuição do Reservatório do Mocó, em Adrianópolis. Nesse período, a empresa anunciou o conserto em 24h, mas isso não aconteceu.

O Procon-AM adverte que a empresa deve descontar o valor do serviço não prestado nas contas dos consumidores que foram prejudicados com a interrupção da água.

Quem se sentiu prejudicado pode formalizar denúncia na sede do Procon-Am, localizada na avenida André Araújo, n° 1500, Aleixo – de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h. Ou através do e-mail: atendimentoprocon@procon.am.gov.br

