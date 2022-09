São Paulo e Corinthians empataram por 1 a 1 neste domingo (11), no Morumbi, em clássico válido pela 26ª rodada do Brasileirão. Desgastado após a classificação para a final da Copa Sul-Americana, na última quinta-feira (8), nos pênaltis, o Tricolor poupou alguns de seus principais jogadores e foi a campo com uma equipe praticamente reserva. Do outro lado, Fagner e Renato Augusto, que voltavam de lesões, começaram no banco.

Os dois gols do Majestoso saíram no primeiro tempo. Yuri Alberto abriu o placar em belíssimo chute de fora da área, mas a equipe da casa empatou com Eder, em cobrança de pênalti. Na etapa final, os visitantes criaram mais chances de perigo, mas não conseguiram encerrar o tabu na casa do rival: há 11 jogos o São Paulo não perde para o Corinthians em seu estádio.

Uma confusão aconteceu durante o primeiro tempo do Majestoso no Camarote dos Ídolos do Morumbi. Torcedores do São Paulo se irritaram com a presença de uma criança de aproximadamente sete anos, torcedora do Corinthians, que vibrou com o gol de Yuri Alberto.

O empate não foi bom para nenhuma das equipes. O São Paulo fica no 13º lugar do Brasileirão, com 31 pontos, cinco acima da zona de rebaixamento. Já o Corinthians tinha a chance de pular para a segunda colocação se vencesse, mas chegou a 44 pontos e caiu para quinto. Essa é a primeira vez no campeonato em que a equipe deixa o G-4.

As duas equipes voltam a campo no Brasileirão no próximo domingo (18), fora de casa. O São Paulo encara o Ceará, às 16h (horário de Brasília), enquanto o Corinthians pega o América-MG, às 18h (horário de Brasília). Antes, no meio de semana, ambos decidem vaga na final da Copa do Brasil. O Tricolor enfrenta o Flamengo, quarta-feira (14), no Maracanã, e o Timão tem pela frente o Fluminense, na Neo Química Arena.

O post São Paulo e Corinthians empatam em clássico paulista apareceu primeiro em Portal Você Online.