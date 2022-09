5/5 - (2 votes)

O Atlético Rio Negro Clube é o campeão do primeiro turno do Campeonato Barcelense de Futebol 2022. Neste sábado (10) jogando no Estádio Pereirão, os comandados de Daniel Moreira bateram por 4 a 1 o Clube Desportivo do Aparecida - CDA pela final do Campeonato. O CDA tinha a vantagem do empate pela campanha feita na competição, mas o Rio Negro foi melhor em campo.

A conquista assegurou ao Rio Negro, um lugar na final do Campeonato, se também vencer o segundo turno, o time Alvinegro garante o título de Campeão sem a necessidade de uma final.

Destaque para o artilheiro da partida o jogador Alex (Pileque), que fez 3 gols na partida e levou o Rio Negro a conquistar essa importante vitória com a ajuda de Gabriel que fez 1 gol.

Após o término dos jogos, aconteceu a confraternização em comemoração ao time campeão, junto com a sua animada torcida ao som de Isaac Moral e Maestro Santos.

Os jogos de campeonatos municipais de futebol de campo, organizados pela Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer e Liga Esportiva Barcelense na pessoa do Edinho, tem apoio da Prefeitura Municipal de Barcelos.

CONFIRA TODAS AS FOTOS: AQUI