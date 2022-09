Em final emocionante entre os brasileiros Italo Ferreira e Filipe Toledo, o Filipinho, quem se deu melhor foi o atleta nascido em Ubatuba, num verdadeiro duelo nas águas de Trestles, na Califórnia. Esse é o primeiro título mundial de Filipinho e a sexta conquista brasileira na elite do surfe.

Aos 27 anos, o atleta disputa a elite do surfe desde 2013 e já venceu 12 eventos no total. Em 2022, ele teve uma temporada inesquecível e liderou o ranking por quase todo o circuito. Filipinho venceu a primeira bateria por 15,13 a 14,97 e fez 16,50 a 14,93 na bateria final.

“Queria agradecer a todo mundo, meus amigos, minha família. Ainda tô sem acreditar. É um sentimento estranho, de muito feliz, mas ao mesmo tempo não tenho palavras”, disse o surfista logo após a prova, ainda na areia.

Das dez etapas antes da final, ele chegou em nada menos do que cinco finais, com três vices e dois títulos, em Bell Beach, na Austrália e no Rio de Janeiro. No ano passado, ele foi vice-campeão, perdendo justamente no WSL Finals para Gabriel Medina.

Apesar da derrota, Italo Ferreira teve que se provar até chegar na decisão e não teve vida fácil. O atleta potiguar de 28 anos eliminou, em sequência, o japonês Kanoa Igarashi e os australianos Ethan Ewing e Jack Robinson.

O post Filipinho vence Italo Ferreira e é campeão mundial de surfe apareceu primeiro em Portal Você Online.