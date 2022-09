O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo federal pretende acabar com o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), se o presidente Jair Bolsonaro (PL) for reeleito em outubro. A declaração foi dada em São Paulo, na quinta-feira (8), durante um evento com empresários.

Em caso de um segundo mandato de Bolsonaro, o ministro disse também que a região Amazônica - a Zona Franca de Manaus especificamente - deixará de depender do “crédito de IPI” e passará a viver de “crédito verde”. De acordo com Guedes, isso significa que negócios que forem “limpos” no ponto de vista ambiental poderão ser levados para Manaus, que será transformada com uma economia verde e digital.

O ministro disse que pretende que uma fábrica da Tesla seja instalada em Manaus para produzir carros elétricos. Ele também disse que seria importante levar uma unidade da Amazon para a região. Se isso se concretizar, Guedes prometeu isenção de impostos para essas empresas por 30 anos.

Fonte: Gazeta do Povo