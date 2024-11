Entre os dias 19 e 21 de novembro, as cidades de Rio Claro (SP), Manaus (AM) e Joinville (SC) recebem o Festival Conhecendo os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), evento com o objetivo de aproximar empresas, instituições, a comunidade escolar e a sociedade civil de temas que envolvem o desenvolvimento sustentável do planeta.

Esta é a quarta edição do evento que reúne ações presenciais nas três cidades, além de atividades online como painéis, webinars e palestras com especialistas, além de oficinas culturais, apresentações teatrais e outras atividades em escolas públicas. A ação é realizada pela NTICS Projetos, e patrocinada pela Whirlpool Corporation.

“O objetivo deste projeto é continuar trazendo ao Brasil as principais discussões internacionais da atualidade relacionadas aos desafios que todo o mundo tem enfrentado para o desenvolvimento sustentável. É uma oportunidade de a população estar em contato com especialistas em meio ambiente, gestão, inovação, em ações socioambientais, e líderes de grandes empresas e instituições que devem compartilhar suas experiências e falar sobre como eles têm trabalhado para fortalecer a imagem do Brasil como uma potência em prol do desenvolvimento sustentável”, revela Ana Xavier, CEO e diretora de Inovação da NTICS Projetos.

Na programação, estão previstos painéis para discutir sobre economia circular e sustentabilidade, emissões de gases e efeito estufa, inovações tecnológicas no agro, cadeia de valor, projetos de impacto social, conservação ambiental na indústria e no agro, entre outros.

Atividades começam em escolas públicas

Trabalhando diretamente com os educadores, professores e coordenadores escolares, o festival também realiza ações em escolas públicas de Manaus, Rio Claro e Joinville. Os professores participam de palestras que trazem elementos para ensiná-los a usar a arte e a cultura nos processos de educação. Já para os alunos, há oficinas de artes plásticas e de fotografia, exibição de filmes educativos, além de apresentações teatrais que usam ferramentas lúdicas para falar sobre os ODS.

Em Rio Claro, as atividades acontecem na Escoa Municipal “Sylvio de Araújo”, localiza à Rua 9-A, nº 2486, na Vila São Miguel. Mais informações podem ser obtidas no site https://conhecendoosods.com.br/festival/.