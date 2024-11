A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM) informa o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus para esta quarta-feira (20), Dia Nacional da Consciência Negra.

Além disso, devido ao feriado alguns estabelecimentos públicos não devem funcionar, outros funcionam em horário diferenciado.

As centrais de flagrantes dos 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e as Delegacias Especializadas em Homicídios e Sequestros (DEHS), Crimes contra a Mulher (DECCM) zona centro-sul, no Plantão de Vulneráveis (PLV), Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e Apuração de Atos Infracionais (Deaai) irão funcionar em regime de plantão 24h.

As Unidades Especializadas em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e Crimes Contra o Turista (DECCT) funcionarão no mesmo regime, apenas para registro de ocorrências relacionadas às suas áreas.

Neste período, as ocorrências também podem ser registradas na Delegacia Virtual, pelo endereço: delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/.

O policiamento ostensivo realizado pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) será mantido normalmente em toda a capital. As ligações de emergência devem ser feitas ao 190.

O Corpo de Bombeiros também estará à disposição da população para prestação de socorro pelo número 193.

Na área da saúde, estarão funcionando os seis prontos-socorros (três adultos e três infantis), as sete maternidades, os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) e as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Já as unidades que atendem consultas agendadas, como Centros de Atenção Integral à Criança (Caics), Centros de Atenção à Melhor Idade (Caimis) e Policlínicas não funcionarão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se mantém sem interrupções, por meio do número 192. A Maternidade Doutor Moura Tapajóz, localizada no bairro Compensa, na zona Oeste, também atenderá no regime de plantão 24 horas.

Comércio – Shoppings

Comércio da Região Central – 08h às 12h (horário sugerido)

Shoppings:

Grande Circular – Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 22h

Manaus Via Norte – Lojas Âncoras – 09h às 22h – Praça de Alimentação – 10h às 22h – Lojas e Quiosques – 10h às 22h – Supermercado – 07h às 22h

Manaus Plaza – Lojas e Praça de Alimentação – 14h às 20h

Manauara Shopping – Lojas Âncoras – 13h às 21h – Demais lojas e Quiosques – 14h às 21h – Praça de Alimentação – 12h às 22h

Ponta Negra – Lojas Âncoras – 13h às 21h – Demais lojas e Quiosques – 14h às 21h – Praça de Alimentação – 12h às 22h

Amazonas Shopping – Lojas Âncoras e Praça de Alimentação – 12h às 21h – Demais lojas e quiosques – 14h às 21h – Supermercado – 08h às 22h – Academia – 08h às 14h

Millennium – Lojas e Praça de Alimentação – 09h às 21h

Studio 5 – Lojas – 14h às 21h – Praça de Alimentação – 12h às 21h – Amazon Bowling – A partir das 15h – Academia – 08h às 20h

Shopping São José – Lojas – 10h às 16h – e Praça de Alimentação – 12h às 16h

Sumaúma Park Shopping – Lojas – 10h às 22h – Supermercado – 08h às 22h

Shopping Cidade Leste – Lojas e Praça de Alimentação – 08h às 18h

Shopping Cecomiz – Lojas e Praça de Alimentação – 09h às 18h.

