Rio de Janeiro – O ex-morador de rua Givaldo Alves, que viralizou nas redes sociais após ter sido flagrado com a mulher de um personal trainer de Planaltina, no Distrito Federal, rebateu as criíticas de Deolane Bezerra. Na terça-feira (5), a influenciadora digital criticou a fama alcançada por Givaldo.

“Eu estou lhe dando aqui a oportunidade de entender tudo o que aconteceu. Talvez você esteja indignada por um mendigo haver ganhado fama e notoriedade, ainda que por uma tragédia, mas aí pensei: ‘Talvez tenhamos algo em comum, Florzinha’”, disse.

Ontem, em desabafo no Instagram, a advogada criticou a fama de Givaldo: “Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou com um ranço de entrar na internet e ver esse ‘mendigo’, que Deus me perdoe, senhor, e esse monte de mulher dando atenção para esse cara nojento!”, alfinetou ela.

Recentemente, Givaldo foi flagrado aos beijos com a influenciadora Grazi Mourão, que compartilhou imagens nas quais os dois aparecem em uma balada no Rio de Janeiro.

“Olha, pelo amor de Deus, gente, para! Povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte. O cara ajudou a afundar uma mulher, e as outras mulheres ainda em cima dando beijo, abraço, fazendo tatuagem”, continuou Deolane.

Deolane falou mais sobre a mulher com quem Givaldo foi flagrado, que é casada com um personal trainer. Segundo o profissional, ela teria sido internada após o caso: “Vamos raciocinar, pensar na vida. A mulher está até agora como? Transtornada em uma clínica psiquiátrica, e esse cara dando risada aí. Um monte de mulherada linda, beijando, agarrando, credo! Me julguem”, finalizou Deolane em sua crítica.

Fãs da advogada e DJ se manifestaram apoiando o posicionamento dela: “Se eu já era 100% ‘Deolaner’, agora sou 200%”, dizia um meme compartilhado. “É por isso que gosto da Deolane, não tem medo de falar o que pensa e não foge da raia”, escreveu um seguidor. “A Doutora é gigante! Não ajuda a dar biscoito para pessoas que não merecem”, opinou outra internauta.

