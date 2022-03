Avalie o post

A portaria com a nomeação dele foi publicada nesta quarta-feira (9)

Brasília – Defensor do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no caso das “rachadinhas”, o advogado Rodrigo Roca será o novo chefe da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A portaria com a nomeação dele foi publicada nesta quarta-feira (9) no Diário Oficial da União e assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

(Foto: Reprodução/Procon)

Roca assumiu a defesa de Flávio Bolsonaro em junho de 2020. Ele substituiu o advogado Frederick Wassef, que deixou o caso logo após a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do parlamentar, em um imóvel ligado a Wassaf, em Atibaia, no interior de São Paulo.

A denúncia contra o senador foi formalizada em novembro de 2019 e aponta um suposto esquema de desvio de salário de funcionários que trabalhavam no gabinete dele na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro durante os mandatos de Flávio como deputado estadual.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

