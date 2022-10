A situação já prejudica o transporte de cargas, comprometendo o abastecimento de alimentos perecíveis, como carne e peixes, que ficarão mais caros - Fotos: Michael Dantas/ AFP

Doze dias após a interdição da BR-319 - onde uma ponte desabou no dia 28 de setembro e outra, no sábado (8) - o Governo do Amazonas decretou situação de emergência em três cidades do estado. Nesta segunda-feira (10), o governador Wilson Lima afirmou que há desabastecimento de alimentos, de remédio e de combustíveis nos municípios. Segundo ele, algumas cidades também correm risco de ficar sem energia elétrica. No momento, a interdição da rodovia afeta mais de 100 mil pessoas.

"A gente tem uma série de situações que estão acontecendo ali, que estão dificultando a vida das pessoas, como a questão do escoamento da produção, desabastecimento de alimento, de remédio, de combustíveis. É importante a questão do combustível, porque esse combustível é que faz funcionar as térmicas. Então, há um risco de que em algum momento isso aconteça, e a gente espera que isso não aconteça, de que alguns desses municípios possam ficar sem energia elétrica", afirmou o governador na manhã desta segunda-feira (10), durante coletiva de imprensa.

As duas pontes que desabaram integram rodovia federal, que é a única conexão por terra de parte do estado com outras regiões do país. A interdição da BR-319 também afeta diretamente Roraima, já que a rodovia se liga à BR-319, única ligação do estado roraimense ao restante do país por via terrestre.

Alimentos mais caros

Com trechos da BR-319 interditados, o transporte terrestre em Roraima e em parte do Amazonas está comprometido. A situação já prejudica o transporte de cargas, comprometendo o abastecimento de alimentos perecíveis, como carne e peixes, e de outros produtos.

Cidades já começam a sofrer com isolamento

Isolados por terra, Roraima e Amazonas dependem da rodovia federal para acessar outras regiões do país fora do eixo Norte. Entenda como é feita essa ligação e o papel das demais rodovias federais que cortam o Amazonas.

Para o presidente da Associação de Amigos e Defensores da BR-319, as dificuldades de transporte de cargas entre Roraima e Amazonas encarecem os alimentos.

"Produtos perecíveis que poderiam chegar muito mais rápido nos supermercados, na mesa do trabalhador, e poderiam chegar muito mais baratos, porque o transporte de carga de produto perecível acaba deixando o produto final mais caro por causa do frete", disse André Marsílio.

Emergência

O anúncio do decreto de emergência foi feito pelo governador do Amazonas, durante coletiva de imprensa. O decreto vale para os municípios do Careiro da Várzea, Careiro Castanho e Manaquiri. De acordo com o governador, as três cidades são diretamente afetadas pelo desabamento das duas pontes.

O governador afirmou que aproximadamente 104 mil pessoas estão sendo afetadas nas regiões próximas às pontes. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), 100 mil pessoas equivalem a aproximadamente 2% da população do estado.