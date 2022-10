Um homem identificado como André Oliveira, de 34 anos, foi brutalmente assassinado e desovado neste sábado (8), próximo a lixeira pública do município de Manacapuru, no Amazonas.

A vítima teria saído de um encontro com amigos e desapareceu, sendo encontrada durante a madrugada, com diversos golpes de faca no tórax.

Uma das linhas de investigação é latrocínio, já que André era um empresário conhecido na cidade.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Manaus, e a Polícia Civil já deu início nas investigações.