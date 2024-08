A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, está com 305 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira (7), no horário das 8h às 14h.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS), no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”, ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br, para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na Avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 135

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Chupinguaia (RO); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade; executar tarefas simples nas instalações da área industrial em diversos postos de trabalho do processo de produção de origem bovina.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – apresentar armações e lentes para os clientes em loja; fazer leitura da prescrição médica feita pelo médico oftalmologista para o tratamento de doenças e correção de problemas de visão.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar atendimento a clientes; servir alimentos e bebidas em restaurantes, bares, cafeterias, hotéis, hospitais e eventos; manipular alimentos e preparar sucos, drinks e cafés.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar assistência técnica; instalar e realizar manutenção e modernização em aparelhos de climatização e refrigeração, de acordo com normas de segurança e qualidade; orçar serviços e elaborar documentação técnica.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – executar serviços de limpeza; substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de TBO e NR-12; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em obra civil; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – supervisionar o trabalho dos membros da equipe com o intuito de manter a produtividade e a eficiência, bem como se certificar de que o desempenho de todos seja satisfatório e eficaz.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Excel intermediário; e documentação completa;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes; fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; gerenciar documentos variados.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

7 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – não residir nas seguintes localidades: Aleixo, Campos Sales, Ceasa, Centro, Cidade Nova (núcleo 3), Coliseu, Colônia Antônio Aleixo, Colônia Oliveira Machado, Colônia Santo Antônio, Coroado, Educandos, Fazendinha, Jesus Me Deu, Jorge Teixeira (etapa IV), Mauazinho, Monte das Oliveiras, Monte Sião, Morro da Liberdade, Nossa Senhora das Graças, Parque 10 de Novembro, Parque São Pedro, Puraquequara, Ramal do brasileirinho, São Lázaro, Tarumã ou Valparaíso; e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na troca de telas e partida de máquina, controle de parâmetros de máquinas e realização de testes de qualidade; receber a interpretação dos dados da qualidade para atuação em máquina; auxiliar no preenchimento das fichas de inspeção da qualidade; interpretar todas as informações descritas na ordem de produção; realizar e monitorar o abastecimento de matéria-prima e abastecer a fabricação com embalagem de produção; embala, pesar e movimentar as bobinas; realizar limpeza dos filtros das máquinas; manter limpeza e organização geral do setor de trabalho; dar suporte quando necessário nas atividades das produções; atender os indicadores e metas do processo de trabalho; usar matrins na movimentação de materiais; realizar a disposição das bobinas nos pallets; preparar os insumos que serão utilizados no turno.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de limpeza; substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no manuseio de roçadeira; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção de jardins, canteiros, limpeza de fachada e pequenos reparos; operar roçadeira; roçar e capinar áreas verdes; colaborar com a limpeza e organização da frente de serviço.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário; cursos de NR-11 e Operador de Empilhadeira; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na armazenagem e estocagem; planejamento e estratégias; processamento de pedidos, compras e vendas; transportar produtos; realizar controle de custos e estoque; recebimento de insumos e mercadorias; preencher relatórios de acompanhamento; dar apoio à equipe envolvida nas movimentações.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em serviços de reparos elétricos, hidráulicos e alvenaria; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar limpeza e conservação das instalações internas; organizar os espaços seguindo o sistema 5S, para garantir um ambiente de trabalho eficiente e organizado; executar serviços de reparos elétricos, hidráulicos e de alvenaria conforme necessário.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 32

10 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – monitorar loja; prestar suporte aos demais colaboradores e no atendimento ao cliente; fiscalizar a entrada e saída de funcionários, terceirizados e clientes da loja; participar de auditorias no recebimento de mercadorias dos fornecedores.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática avançada; experiência em vendas de motos; e documentação completa;

Atividades – realizar vendas de motos seminovas, demonstrando as vantagens e inovações tecnológicas dos modelos, facilidade de assistência técnica e opções de financiamento; prospectar novos e potenciais clientes; realizar contato diário com clientes de carteira da loja, a fim de estreitar e firmar relacionamento.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Mecânico de Manutenção de Motocicletas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de mecânica de motocicletas; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar verificações, diagnósticos e laudos técnicos de motos; indicar as peças e serviços a serem executados; trocar peças e repassar para a chefia as peças substituídas; realizar revisões gratuitas e periódicas, conservação e limpeza da rampa individual de trabalho; guardar e organizar as ferramentas utilizadas; informar ao chefe imediato as irregularidades encontradas nas instalações e dependências do local de trabalho, bem como possíveis problemas com motores de clientes atendidos.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Montador de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – montar e desmontar móveis, painéis e outras estruturas modulares de decoração; reparar peças variadas utilizando diferentes ferramentas.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter facilidade com redes sociais; e documentação completa;

Atividades – planejar vendas especializadas e demonstração de produtos; vender mercadorias em estabelecimentos de varejo ou atacado, auxiliando os clientes na escolha.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Armazenamento

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais no depósito; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques; distribuir produtos e materiais a serem expedidos; organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar atendimento a clientes em loja; realizar demonstração de produtos, verificação de produtos em estoque, orçamentos e pedidos, encaminhamento de pedidos para expedição.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Forno

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar fornos em panificadora; definir sequências de operações e temperaturas; auxiliar na produção, entre as fornadas.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Montador de Pneus / Borracheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar troca de pneus, rodas e válvulas; montagem, desmontagem e balanceamento de pneus.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de limpeza; substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 57

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Refrigeração

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento avançado em sistemas elétricos e de refrigeração de caminhões a diesel; experiência com baú frigorífico; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na manutenção de equipamentos Thermoking, Rodofrio e Hornburg; diagnósticos e reparos em sistemas elétricos e de refrigeração do caminhão; manutenção preventiva conforme plano de manutenção.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Linha de Montagem

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de TBO e Leitura de Componentes; disponibilidade de horário; e documentação completa;

Atividades – operar na linha de montagem de componentes eletrônicos.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário; experiência com filmes de baixa e alta densidade e termoencolhível; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – monitorar e manter a máquina de extrusão, movimentar materiais e insumos, garantir a configuração correta de temperatura; garantir que os padrões de segurança sejam mantidos, monitorar e ajustar parâmetros da máquina, como pressão e velocidade; manter registros precisos da produção; realizar manutenção regular e solucionar problemas.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 64

3 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças, como janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros e guardições; construir formas de madeira para concretagem; reparar elementos de madeira, substituindo peças desajustadas ou deterioradas.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Encarregado da Equipe de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – liderar e orientar equipe de trabalho na realização das atividades de conservação e limpeza; acompanhar o checklist das rotinas; controlar a distribuição de materiais, tarefas e escalas de colaboradores.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas; prestar serviços aos clientes, como troca de mercadorias, abastecimento de veículos, aplicação de injeção e outros serviços correlatos; fazer inventário de mercadorias para reposição; elaborar relatórios de vendas, promoções, demonstrações e pesquisa de preços.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade; veículo próprio (moto); e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas; prestar serviços aos clientes, como troca de mercadorias, abastecimento de veículos, aplicação de injeção e outros serviços correlatos; fazer inventário de mercadorias para reposição; elaborar relatórios de vendas, promoções, demonstrações e pesquisa de preços.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Micro-Ônibus

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Direção Defensiva e Transporte Coletivo de Passageiros; Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E” dentro do prazo de validade; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir o embarque e desembarque de passageiros; prestar orientação quanto aos procedimentos internos do veículo; executar procedimento para garantir a segurança e conforto dos passageiros.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com frota pesada; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção mecânica preventiva e corretiva de veículos; montar e trocar peças, lubrificar motor, regular mecanismos e alinhar direção; auxiliar o cliente quanto à substituição e aproveitamento de componentes.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Motorista de Ônibus

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; e documentação completa;

Atividades – realizar transporte coletivo de passageiros, seguindo as normas de trânsito e da empresa.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em carga e descarga de materiais pesados; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar mercadorias em transportes; coletar e entregar encomendas; receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; experiência em vendas no Distrito Industrial; e documentação completa;

Atividades – dedetizar terrenos baldios, residências, prédios comerciais e órgãos públicos, para eliminar e controlar pragas.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Supervisor de Produção da Indústria Alimentícia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na coordenação da produção, treinamento, avaliação e garantia do cumprimento das normas de segurança dos alimentos; realizar análise físico-química dos alimentos e emissão de informações sobre a qualidade dos produtos.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Costureira Geral

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – confeccionar ternos, terninhos, calças, camisas e outras peças de roupas similares; alinhavar e coser as entretelas das diferentes peças, utilizando instrumentos comuns de costura e máquinas de costura.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Ajudante de Carga e Descarga de Mercadorias

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – movimentar mercadorias em transportes; coletar e entregar encomendas; receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar inspeções, manutenção, extensão e ampliação em redes e galerias de esgotos; operacionalizar projeto de instalações de tubulações; preparar locais para instalação, pré-montar e instalar tubulações.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – executar serviços de varredura e limpeza em instalações, como banheiros, cozinhas, corredores internos e externos, acessos, salas de atendimento e espera, móveis, utensílios e equipamentos.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – armazenar e organizar produtos; separar e receber entregas; realiza conferência de produtos e armazenar no local correto, auxiliando os estoquistas; ajudar a carregar e descarregar caminhão.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Oeste de Manaus ou proximidades; e ter documentação completa;

Atividades – atuar na captação de novos clientes para a empresa e gestão interna de vendas; fazer a prospecção de novas oportunidades; estudar e determinar perfil de cliente ideal; enviar propostas comerciais.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar mercadorias em transportes; coletar e entregar encomendas; receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Carregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-11 e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar e receber mercadorias e produtos dos fornecedores; conferir notas fiscais e lotes de produtos recebidos; prestar assistência durante a carga e descarga dos caminhões e outros transportes; endereçar produtos para o local devido, realizando a armazenagem.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 17

4 vagas – Auxiliar de Logística – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – armazenar, abastecer, separar, carregar e descarregar todos os produtos emitidos ou recebidos pelo CD conforme procedimento operacional padrão.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atender clientes, promover a venda de produtos, cadastrar clientes, preparar mercadorias para venda, dentre outras atividades pertencentes a função.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas zonas Oeste ou Centro-Oeste de Manaus; e ter documentação completa;

Atividades – zelar pela guarda, conservação, manutenção, higiene e limpeza dos equipamentos, instrumentos e demais materiais utilizados, bem como do local de trabalho; separar materiais recicláveis para descarte; executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do local de trabalho.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Atendente de Loja – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do Shopping Via Norte; e ter documentação completa;

Atividades – prestar atendimento a clientes; organizar e expor produtos para vendas; conferir entrada e saída de mercadorias na área do provador.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – limpar ambientes internos e externos, banheiros e outros ambientes; executar a coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente de Loja – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar atendimento a clientes na loja e no provador; realizar organização de loja, abastecimento e operação de caixa.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 7/8/2024 ou encerramento da vaga.

O post EMPREGO: 305 vagas nos postos do Sine Manaus hoje apareceu primeiro em Portal Você Online.