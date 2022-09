Agentes da Polícia Federal apreenderam nesta terça-feira (13), 28 quilos de maconha, do tipo skunk, no aeroporto internacional Eduardo Gomes, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Em nota a PF informou que a apreensão é fruto de trabalho conjunto com a Receita Federal, que identificou no porão de bagagens (canal de inspeção) duas malas que continham os entorpecentes.

Ainda conforme a PF, a droga encontrava-se fracionada em tabletes, envolvidos em invólucro de plástico, e divididas em duas malas, contendo cada uma o peso aproximado de 14 quilos

De acordo com a nota da PF, foram identificados dois nomes de passageiros nos tickets das malas, que não tiveram os nomes divulgados.

A PF destaca que as investigações estão sendo realizadas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Superintendência da Polícia Federal no Amazonas.

Fonte: Portal A Crítica