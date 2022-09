A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas- Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) informa que existem 65 casos notificados de rabdomiólise, sendo 62 compatíveis com doença de Haff, de pessoas residentes em Itacoatiara (38), Manaus (12), Manacapuru (3), Itapiranga (2), São Sebastião do Uatumã (2), Parintins (1), Borba (1), Tabatinga (1), Urucurituba (1) e Careiro da Várzea (1).

Cinco casos compatíveis com a doença estão internados, (2) em Manaus, (1) em Careiro, (1) Itacoatiara e (1) em Urucurituba.

A FVS-RCP destaca que toda a rede de saúde, incluindo unidades privadas e públicas, da capital e interior, está orientada para realizar atendimento de casos suspeitos de rabdomiólise.

Sobre a rabdomiólise

A rabdomiólise é uma síndrome que pode ocorrer em função de agravos diversos, como traumatismos, atividades físicas excessivas e infecções, ou ainda devido ao consumo de álcool e outras drogas.

Quando associada ao consumo de peixes com toxinas, a síndrome é denominada doença de Haff. Os sinais e sintomas mais frequentes, entre os casos compatíveis, são: mialgia, mal-estar, náuseas, fraqueza muscular, dor abdominal, vômito e urina escura.