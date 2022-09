Ely Rodrigues da Silva, de 25, e Sabrina Monteiro de Paiva, de 33 anos, foram executados a tiros por criminosos na noite de terça-feira (14), no beco União, rua Padre Celeri, bairro Compensa, Zona Oeste da capital.

De acordo com informações preliminares repassadas aos policiais, que atenderam a ocorrência, por volta das 22h, um grupo de homens fortemente armados invadiu a residência do casal e realizou a série de tiros.

Ainda conforme as informações, Ely e Sabrina ainda tentaram fugir, porém foram atingidos pelos disparos na saída da casa, onde os assassinos finalizaram a execução. Após a ação criminosa, os autores dos disparos fugiram sem serem identificados.

Após chegar no local do crime, os policiais isolaram a área e acionaram os órgãos competentes para realizar as investigações. Os agentes do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) realizaram a perícia.

Os corpos do casal foram removidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

