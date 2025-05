Avalie o post

A Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) deu mais um passo em sua política de interiorização dos serviços com a inauguração de um novo Posto de Atendimento no município de Santa Isabel do Rio Negro, a 630 quilômetros de Manaus. A unidade integra o Polo do Alto Rio Negro, com sede em São Gabriel da Cachoeira.

A instalação do posto foi possível por meio de parceria com a Prefeitura Municipal, que cedeu o prédio, um servidor e a infraestrutura necessária. Localizado na avenida Danilo Corrêa, o espaço possui recepção, antessala e duas baias de atendimento privativas. A equipe de atendimento conta com o servidor municipal e um estagiário da própria Defensoria Pública, garantindo suporte direto à população.

O Defensor Público Geral do Amazonas, Rafael Barbosa, destacou a importância estratégica da nova unidade dentro da política de expansão da instituição. “Com Santa Isabel, praticamente completamos a cobertura da calha do Rio Negro. Já atuamos em Novo Airão com este modelo. Temos um polo premiado em São Gabriel da Cachoeira e logo estaremos também em Barcelos. A Defensoria chega aonde antes não chegava, garantindo direitos e cidadania a todos os amazonenses, independentemente da distância”, afirmou.

Ele também elogiou a qualidade da estrutura oferecida pelo município: “Fiquei impressionado com o prédio disponibilizado pela prefeitura. É espaçoso, novo, equipado com computadores, geladeira, bebedouro e tudo o que é necessário para atender bem a população”.

O prefeito José Beleza comemorou a chegada inédita da Defensoria ao município e ressaltou o impacto social do atendimento gratuito.

É uma conquista para nosso povo, principalmente os mais carentes e as comunidades indígenas. Agora temos aqui um órgão que vai facilitar a vida da população com serviços como pensão alimentícia, segunda via de certidões e outros direitos que antes exigiam longos deslocamentos José Beleza, prefeito de Santa Isabel do Rio Negro

Presente na cerimônia, o 2º Subdefensor Público Geral, Marco Aurélio Martins, ressaltou que a DPE-AM tem alcançado regiões onde antes não era possível atuar com presença física constante. “A parceria com os municípios tem sido fundamental para ampliar nossa presença. Esses postos nos permitem chegar mais longe sem abrir mão da qualidade”, disse.

A cerimônia de inauguração ocorreu no auditório Irmã Dulce e reuniu representantes da Defensoria do Amazonas, autoridades locais e lideranças comunitárias. Também estiveram presentes na cerimônia a primeira-dama do município, Samya Sanches, o presidente da Câmara Municipal, Robson Beleza Oda, a vice-prefeita, Alice Beleza, e o tuxaua Samuel Kohito Yanomami.

