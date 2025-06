Homem morre atropelado por moto ao tentar atravessar Av. Rodrigo Otávio

Visuliazação: 1

Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu na tarde desta sexta-feira (30/05) após ser atropelado por uma moto na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, zona Sul da capital. A suspeita é que a vítima era uma pessoa em situação de rua que tentava atravessar a via.

Após ser atingido, a vítima foi lançada para o chão e teve ferimentos na cabeça. O homem estava descalço, sem blusa e vestia somente uma bermuda jeans.

Uma mulher que estava na garupa da moto também foi arremessada do veículo, mas por estar com capacete só teve ferimentos leves e permaneceu consciente. Ela foi atendida por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que também constataram a morte do homem atropelado.

Não há informações sobre o estado de saúde do condutor.

Ao Toda Hora, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informou que o trânsito no local teve lentidão, mas que agentes já estão no local para liberar a via.

Outros acidentes

Acidente no Distrito Industrial – Imagem: Reprodução

Outro acidente também foi registrado na zona Sul da capital. Um homem de 28 anos, identificado como Natan Lima, ficou ferido durante a colisão de uma carreta com uma motocicleta na avenida Buriti, bairro Distrito Industrial. De acordo com informações preliminares, o acidente aconteceu enquanto o veículo de grande porte tentava realizar uma conversão para entrar em outra rua.

Na ocasião, o motociclista não conseguiu frear e acabou colidindo com a carreta. O veículo ficou parcialmente destruído e a vítima teve escoriações pelo corpo. Agentes Samu estiveram no local e realizaram os primeiros socorros. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde da capital.

Já na zona Norte, na avenida Torquato Tapajós, um motorista de aplicativo, identificao como Adriano de Sá, ficou gravemente ferido após colidir com um carro. Agentes de trânsito e policiais foram acionados e o trânsito no local ficou intenso. A orientação é que condutores busquem rotas alternativas.