A Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians suspendeu liminarmente Romeu Tuma Jr. da presidência do Conselho Deliberativo do clube. A decisão foi tomada em 9 de abril de 2025, mas só foi oficializada nesta sexta-feira (30), quase dois meses depois. Durante esse período, Tuma presidiu reuniões importantes, incluindo a que resultou no afastamento do presidente do clube, Augusto Melo, e outra que reprovou as contas referentes ao exercício de 2024. A suspensão tem origem em dois processos disciplinares abertos a pedido do próprio Melo e do conselheiro Roberto William Miguel, conhecido como Libanês, aliado do mandatário afastado.

As acusações contra Tuma envolvem exclusão arbitrária de conselheiros de grupos oficiais de discussão, declarações depreciativas contra outros membros, e disseminação de informações que teriam prejudicado a imagem institucional do clube. Também foram apontadas condutas que indicariam parcialidade na condução do processo de impeachment de Melo. O relator do caso, conselheiro Mario Mello Júnior, recomendou a suspensão preventiva com base no Estatuto do Clube. A justificativa foi preservar a imparcialidade do processo, proteger os demais membros do Conselho e resguardar a imagem do Corinthians diante da atual instabilidade política interna.

A suspensão foi aprovada por 3 votos a 1. Votaram a favor os conselheiros Mario Mello Júnior, Ronaldo Fernandez Tomé e Paulo Juricic. O único voto contrário foi do conselheiro Rodrigo Bittar. Em uma segunda votação, que definiria se o afastamento começaria imediatamente ou aguardaria ratificação do plenário, houve empate. Como o presidente da Comissão, Roberson de Medeiros, não pôde votar por ser o substituto imediato de Tuma, Juricic reformulou seu voto, viabilizando o afastamento imediato.

Tuma ainda poderá apresentar nova defesa, apresentar documentos e indicar testemunhas. A decisão é provisória e será submetida a nova análise da Comissão de Ética e à votação do plenário do Conselho Deliberativo.

