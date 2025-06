Visuliazação: 0

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap-AM) transferiu nesta sexta-feira (30) sete detentos que estavam na delegacia de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, para presídios da capital amazonense.

A transferência ocorre após a morte de dois homens que estavam presos na delegacia – baleados durante uma tentativa de fuga na madrugada de terça-feira (27).

A Coordenação do Sistema Penitenciário (Cosipe), setor responsável pela parte operacional do sistema não informou para quais presídios eles irão.

Relembre tentativa de fulga

Conforme apurado pela Polícia Civil, o incidente que levou a morte de dois presos, teve início quando detentos simularam que um deles estava passando mal, solicitando atendimento médico.

Com a autorização para retirar o interno da cela, dois presos aproveitaram o momento para atacar a investigadora, iniciando uma luta corporal com o objetivo de tomar sua arma.

Outro investigador presente na delegacia percebeu a agressão e reagiu com disparos para conter a ameaça. A Polícia Militar foi acionada para apoiar na contenção do tumulto, que foi rapidamente controlado, e a segurança da unidade reforçada com o auxílio das forças policiais.

O caso segue sob investigação pela Polícia Civil.

O post Vídeo: após tentativa de fulga e mortes;presos transferidos para Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.