O Dresden bateu o Fürth em casa por 3 a 0 pela 11ª rodada da Bundesliga 2, nesta sexta-feira (6).

Os gols foram marcados por Robert Wagner aos e Ben Bobzien aos 31 e 41 minutos do primeiro tempo.

Já Vicente Vermeij anotou no segundo tempo, aos 10 minutos. O Dresden sobe para a 14ª posição do campeonato com 11 pontos, enquanto o Fürth fica na 9ª colocação com 12 pontos.

Veja como foi a partida: