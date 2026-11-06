O Dresden bateu o Fürth em casa por 3 a 0 pela 11ª rodada da Bundesliga 2, nesta sexta-feira (6).
Os gols foram marcados por Robert Wagner aos e Ben Bobzien aos 31 e 41 minutos do primeiro tempo.
Já Vicente Vermeij anotou no segundo tempo, aos 10 minutos. O Dresden sobe para a 14ª posição do campeonato com 11 pontos, enquanto o Fürth fica na 9ª colocação com 12 pontos.
Veja como foi a partida:
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