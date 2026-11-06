A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, na quinta-feira (5/11), um mandado de prisão preventiva contra um homem de nacionalidade venezuelana, investigado por tentativa de homicídio contra um empresário. O crime ocorreu no dia 5 de agosto deste ano, na avenida Cirilo Neves, bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Fernando Damasceno, o suspeito teria ido até o estabelecimento comercial da vítima disfarçado de motorista de aplicativo e efetuado diversos disparos de arma de fogo contra o empresário, em frente ao comércio.

“Ele estava com as vestimentas de um motorista de aplicativo e se utilizou desse subterfúgio para praticar o crime. Identificamos que ele estava monitorando a vítima, que se encontrava em seu estabelecimento. Ao avistá-la, fez o retorno, desceu da motocicleta e efetuou diversos disparos”, relatou o delegado.

Após a ação criminosa, o suspeito fugiu do local. As investigações foram auxiliadas por imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais próximos, que permitiram identificar a motocicleta utilizada no crime e chegar ao investigado.

Durante depoimento, a vítima reconheceu o homem como autor dos disparos. Com base nos elementos reunidos durante as diligências, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pela Justiça.

O mandado foi cumprido no imóvel onde o investigado residia, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. No mesmo endereço, os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão.

“Ele negou o crime, mas a vítima o reconheceu nas imagens. Acreditamos que o crime foi encomendado e que ele foi apenas o executor. As investigações continuam para identificar a participação de outras pessoas, inclusive do mandante”, destacou o delegado.

O homem foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais. Ele será apresentado em audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.