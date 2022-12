Doze policiais militares foram presos por suspeita de envolvimento na morte de quatro pessoas, em Manaus, neste sábado, 24/12. As vítimas foram encontradas em um carro abandonado na rodovia AM-010, na quarta-feira. Policiais foram filmados ao abordar o grupo na noite anterior.

Por volta de 14h, os presos chegaram na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), acompanhados de vários policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), grupo da polícia que os presos faziam parte.

Na manhã de quarta-feira, 22/12, os irmãos Diego Máximo Gemaque e Lilian Daiane Máximo Gemaque, e o casal Valéria Luciana Pacheco da Silva e Alexandre do Nascimento Melo, que é filho de um sargento da PM, foram encontrados mortos. Três corpos estavam dentro do carro e um deles, no porta-malas.

Após o ocorrido, imagens mostram o momento em que policiais da Rocam abordam as vítimas horas antes do crime. Na ocasião, a Policia Militar informou que afastou os envolvidos que aparecem nas imagens.

Durante a tarde deste sábado, 24/12, todos os presos foram ouvidos na DEHS. A motivação do crime ainda não foi informada e eles devem passar por audiência de custódia no domingo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os policiais estão na unidade prisional da Polícia Militar.