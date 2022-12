Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 24/12, pelo jornal Folha de S.Paulo aponta que 31% dos brasileiros acreditam que a inflação vai diminuir nos próximos meses.

É o maior percentual registrado em quatro anos, desde o início do governo Jair Bolsonaro. O levantamento foi realizado nos dias 19 e 20 de dezembro.

Na pesquisa anterior, realizada em junho, só 13% achavam que a inflação cairia. Naquele momento, a inflação acumulada em 12 meses pelo IPCA era de 11,89%. Desde então, vem caindo. O dado mais recente é de novembro: 5,9%.

No recorte por ocupação, 56% dos empresários esperam aumento da inflação e 17% projetam queda. Esse é também o grupo mais pessimista em relação ao emprego: 45% dizem que vai aumentar e 27% esperam queda.

Recorte político

Entre pessoas que votaram em Bolsonaro no segundo turno, 67% esperam alta da inflação. Entre os eleitores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o percentual é de 14%. Projetam queda da inflação 10% dos eleitores bolsonaristas e 53% dos apoiadores do petista.