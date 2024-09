Um dirigível com a marca do São Paulo Futebol Clube caiu em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, nesta quarta-feira (25). Havia dois tripulantes, e um deles teve ferimentos leves e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Corpo de Bombeiros foi chamado para a ocorrência e aguardava a presença da Enel para desligar a energia elétrica, o que permitiria a remoção. O clube havia contratado o balão para uma ação promocional que antecederia o jogo contra o Botafogo, marcado para o estádio do Morumbi, nesta quarta-feira (25), válido pelas quartas de final da Libertadores. O Tricolor expressou seu pesar pelo ocorrido e informou que o dirigível foi alugado da empresa Airship do Brasil, que já havia prestado serviços ao clube anteriormente sem incidentes.

O voo do dirigível estava sendo realizado como um teste, que contava com a autorização da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). O clube ressaltou que, apesar do acidente, “não houve feridos em estado grave” e que está oferecendo suporte às pessoas afetadas pela situação. Para apurar as circunstâncias do acidente, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado. A investigação buscará esclarecer os fatores que levaram à queda do e garantir que situações semelhantes não se repitam no futuro.

Veja vídeos da queda

Um dirigível do São Paulo acaba de cair em um bairro da cidade de Osaco. [image or embed] — Noite de Copa (@noitedecopa.com) September 25, 2024 at 6:09 PM

O dirigível do São Paulo caiu em Osasco, mano [image or embed] — Luan Araujo (@luanaraujo90.bsky.social) September 25, 2024 at 12:36 PM

caiu um dirigível do são paulo DO LADO de casa [image or embed] — mønica (@21pilots.bsky.social) September 25, 2024 at 1:31 PM

*Reportagem produzida com auxílio de IA