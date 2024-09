Quem nunca sonhou em ter a casa própria sem sentir o peso das parcelas logo de cara? Durante todo o mês de setembro, a MRV, empresa do grupo MRV&CO e maior construtora da América Latina, pretende transformar esse sonho em realidade. O “Feirão MRV” vai oferecer condições comerciais especiais, com o parcelamento da entrada em até 60 vezes e possibilidade de começar a pagar as parcelas mensais somente em 2025.

Os benefícios são válidos para os empreendimentos enquadrados no programa Minha Casa, Minha Vida da companhia, que atualmente atua em 100 cidades de 22 estados e no Distrito Federal. “Sabemos que comprar um imóvel é uma decisão importante, e queremos facilitar ao máximo essa escolha. O que estamos oferecendo com o Feirão MRV é a possibilidade de nossos clientes darem um grande passo na vida, sem comprometer o orçamento neste momento”, afirma Victor Lopes, gestor comercial da MRV no Amazonas.

Para quem prefere a praticidade do digital, todo o Feirão MRV também estará disponível online.

São mais de 44 mil unidades disponíveis em todo o Brasil e um vasto portfólio que abrange diferentes perfis de clientes e momentos de vida. Além das condições comerciais especiais, o mês ampliará ainda mais as opções para quem está buscando o imóvel ideal, com a companhia prevendo o lançamento de cerca de 17 novos empreendimentos somente em setembro. “Temos imóveis para todos os perfis e necessidades. Nossa intenção é garantir que cada cliente encontre a solução perfeita para sua vida, seja em uma grande cidade ou em uma região mais tranquila”, completa Victor.

As condições do Feirão ainda podem ser aliadas às do programa Minha Casa, Minha Vida. Atualmente, a construtora possui 87% do seu estoque dentro do programa, que oferece subsídios de até R$ 55 mil e taxas de juros diferenciadas. “Essa é uma oportunidade que não se vê todo dia. O parcelamento maior, através do Feirão, diminui o comprometimento de renda do cliente, possibilitando maior facilidade na compra do imóvel. Se você está pensando em adquirir um imóvel, o Feirão MRV oferece a combinação perfeita de variedade, flexibilidade e um prazo estendido para começar a pagar. É uma condição realmente especial, pensada para facilitar o acesso à casa própria”, finaliza Lopes.

Para saber mais detalhes e consultar as condições e unidades participantes, acesse o regulamento da campanha no site www.mrv.com.br