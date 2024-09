A Netflix anunciou o lançamento da minissérie “Senna”, que retratará a trajetória do icônico piloto Ayrton Senna. Com estreia marcada para 29 de novembro, a produção abordará desde os primeiros passos de Senna no kart até o trágico acidente que ocorreu em Ímola, na Itália, em 1994, que resultou em sua morte. O elenco da série conta com Gabriel Leone no papel principal de Ayrton Senna. A narrativa também incluirá personagens importantes da vida do piloto, como sua esposa Lilian de Vasconcellos, interpretada por Alice Wegmann, e sua irmã Viviane Senna, que será vivida por Camila Márdila.

Outros personagens notáveis são Jean-Marie Balestre, representado por Arnaud Viard, e o narrador esportivo Galvão Bueno, interpretado por Gabriel Louchard. A série também trará figuras do automobilismo, como os tricampeões Nelson Piquet e Niki Lauda, interpretados por Hugo Bonemer e Johannes Heinrichs, respectivamente. Além disso, a produção incluirá personagens fictícios, como Laura Harrison, que será interpretada por Kaya Scodelario, inspirada em jornalistas que cobriram a carreira de Senna.

A série promete explorar não apenas a carreira do piloto, mas também suas relações pessoais, incluindo romances com figuras como Adriane Galisteu e Xuxa Meneghel, interpretadas por Julia Foti e Pâmela Tomé.

Confira o trailer abaixo:

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller