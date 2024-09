A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP), divulga a imagem de Aldilene da Silva Martins, 37, apontada como autora de furto qualificado mediante a fraude, praticado diversas vezes no bairro Coroado, zona leste.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular do 11° DIP, a mulher abordava idosas, que geralmente moram sozinhas, e oferecia benefícios sociais a elas, uma vez que ela dizia ser funcionária do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e, também, integrante de uma instituição religiosa.

“Depois que a mulher ganhava confiança das vítimas, e conseguia adentrar na casa delas, ela aproveitava da ocasião para furtar dinheiro e objetos de valores dos imóveis das idosas”, explicou o delegado.

Denúncias

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro de Aldilene da Silva Martins, deve repassar aos números (92) 98558-1111, disque-denúncia do 11° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu o delegado.