Liberada da Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco, Deolane Bezerra compareceu ao Fórum de Recife na tarde desta quarta-feira, 25, e conversou brevemente com jornalistas. A advogada foi solta na terça-feira (24), após decisão do Tribunal de Justiça (TJPE) que beneficiou 17 investigados da Operação Integration, que mira um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais que já movimentou R$ 3 bilhões.

Segundo o portal “LeoDias”, Deolane permaneceu no Fórum por 10 minutos e conversou com a imprensa na saída, reafirmando brevemente sua inocência.

“Estou me sentindo muito bem. Quero agradecer a todas as pessoas que tiveram um trabalho honesto, foram muitas mentiras espalhadas. Confio muito no Senhor Jesus Cristo que a Justiça será feita, graças a Deus o desembargador Eduardo Maranhão viu as flagrantes ilegalidades do processo. Tudo vai dar certo, eu sou inocente, agradeço aos que me apoiaram”, declarou a influenciadora.

Presa em 4 de setembro em Recife, a advogada estava numa cela em Buíque, no agreste pernambucano, desde o dia 10. O habeas corpus foi concedido pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, relator do caso, e inclui também a soltura de Solange Bezerra, mãe de Deolane, e Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte.

De acordo com a decisão, os beneficiados não podem mudar de endereço sem prévia autorização judicial; não podem se ausentar da Comarca onde residem sem prévia autorização judicial; não podem praticar outra infração penal dolosa; e devem comparecer em até 24 horas, pessoalmente, no Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital, para assinatura de Termo de Compromisso, para tomar ciência de todas as cautelares e informar endereço atualizado.

Os investigados também estão proibidos de frequentar quaisquer empresas que estejam relacionadas à investigação ou participar de qualquer tipo de decisão sobre a atividade econômica de qualquer empresa que faça parte da investigação. Durante o período de investigação, suspeitos estão proibidos de fazer publicidade ou citar quaisquer plataformas de jogos.

