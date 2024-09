O prefeito de Manaus e candidato à reeleição, David Almeida, fez um alerta ao eleitor nesta quarta-feira (25). Em entrevista ao vivo à Rádio Difusora, disse que tem candidato “vendendo ilusão”, quando promete algo que é de competência do Estado e sequer o atual Governo fez em seis anos de gestão.

”Ao final de oito anos, o governo do Estado terá administrado R$ 260 bilhões. Em seis anos de governo, não construíram um hospital, uma UPA, um SPA, uma maternidade em todo Estado e o candidato do governador, Roberto Cidade, está prometendo 12 UPAs só em Manaus”, afirmou David Almeida, que acrescentou.

”As UPAs são responsabilidade do Estado, atribuição de média complexidade. Ele (Roberto Cidade), acho que desconhece essa informação. Eu vejo uma propaganda enganosa, cuidado você (eleitor) que está ouvindo… cuidado com esse tipo de candidato. Na verdade estão vendendo ilsuão”.

Ao invés disso, o prefeito, que é candidato à reeleição pela Coligação “Avante, Manaus”(união dos partidos Avante, PSD, MDB, DC e Agir) defende que Roberto Cidade, que é presidente da Assembleia Legislativa, cobre do Governo melhorias à saúde de média e alta complexidade, dos hospitais, pronto-socorros e SPAs, que vive um caos administrativo.

”As pessoas estão gritando de dor no Cecon, estão sem leito nos hospitais, tem mãe dando a luz na recepção de maternidade”. Segundo David Almeida, os hospitais e pronto-socorros estão retendo as macas do Samu por falta de leito. “O Samu leva o paciente e a maca fica no hospital, prejudicando o trabalho do Samu, isso é lamentável”.

Gestão municipal

Na atenção básica, o candidato à reeleição destacou, na entrevista à rádio Difusora, os investimentos que transformaram a atenção primária na capital amazonense, avaliada pelo Ministério da Saúde como a melhor entre as capitais, por sete quadrimestres consecutivos.

Em três anos e nove meses de administração, o prefeito informa que já foram reformadas 97 UBSs, incluindo a construção de unidades de grande porte. Ao final do primeiro mandato, serão 122 obras, de reformas, ampliações e novas construções.

Como resultado desse investimento, a cobertura da atenção primária saltou de 47% para atuais 89,5%. Esse percentual, medido pelo Ministério da Saúde, é considerado como cobertura plena. Em um segundo mandato, o prefeito planeja, como promessa de campanha, construir o primeiro hospital municipal da cidade.

